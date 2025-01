CERVETERI – Tutto pronto per la festa di Sant’Antonio, un appuntamento molto sentito dal rione Boccetta. Venerdì prossimo verranno celebrate le sante messe presso l’omonima chiesa in via Bastioni (di mattina alle 10.30 e nel pomeriggio alle 18.30). In concomitanza le signore e i soci del rione cerveterano offriranno ciambelle ed altre prelibatezze a coloro che vorranno partecipare. Ad organizzare tutta la manifestazione saranno i volontari dell’associazione Massari Ceretani. Tra sabato e domenica la festa esploderà nelle strade del centro con il corteo dei carri con gli animali da benedire. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale di Cerveteri, si prevede una massiccia affluenza di visitatori da tutto il litorale per un evento tra i più antichi in assoluto.

L’evento ha più di un secolo di storia rappresentando la devozione dei fedeli per il santo che protegge il mondo dell’agricoltura e dell’allevamento degli animali. Sarà il prologo per altro ai festeggiamenti nel periodo di Carnevale.

