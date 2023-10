LADISPOLI - «Promosso a pieni voti», è questo il giudizio dell’amministrazione comunale. «Piano da rivedere», è il giudizio di molti residenti più che altro per l’uso incivile di tanti fruitori dei monopattini e per la mancanza di controlli visto che alla guida quasi sempre c’erano minorenni. Il progetto pilota dei monopattini a noleggio comunque si è concluso. Per Palazzo Falcone sono stati raggiunti numeri importanti. «Ciò conferma – spiega Alessandra Feduzi, assessore all’Innovazione tecnologica - che i cittadini sono sensibili alla mobilità sostenibile». Feduzi è intervenuta nel corso della conferenza stampa con Giorgio Coviello, responsabile della società Bird, tracciando il bilancio dell’iniziativa. «I dati che ci ha fornito la società – prosegue l’assessore – sono particolarmente significativi. Nei tre mesi di sperimentazione, i monopattini noleggiati dai cittadini hanno percorso oltre 25mila chilometri. In media, calcolando le differenze di popolazione, Ladispoli si è avvicinata all’utilizzo dei monopattini in città come Firenze e Abu Dabi. I veicoli elettrici contribuiscono in modo importante a ridurre l’inquinamento provocato dalle emissioni dei gas di scarico delle automobili». Nei prossimi mesi l’amministrazione comunale indirà un bando pubblico per affidare il servizio di noleggio dei monopattini, probabilmente a partire dalla primavera inoltrata. Gli abitanti si augurano non vengano abbandonati ovunque, su strade, marciapiedi e di fronte ai passi carrabili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA