ALLUMIERE - Ad Allumiere la sezione collinare del Partito Democratico il prossimo 30 gennaio, a partire dalle ore 17.30, presso l’Auditorium comunale di piazza della Repubblica di Allumiere incontra i territori per costruire l’alternativa per L'Europa, l'Italia, per Allumiere, per il futuro.

"Con questa iniziativa - spiega il segretario del Pd, Aldo Frezza - apriamo le porte alla parte della comunità territoriale che vuole tornare a mettere insieme la forza politica e sociale necessaria a costruire un’alternativa".

Il Pd di Allumiere ricorda che «costruire è un verbo importante, presuppone tanto lavoro e pazienza».

«"Occorre tornare a parlare di temi, di visioni sulla realtà che vorremmo costruire - sottolineano i dem - Apriamo con questa iniziativa un nuovo anno di attività, iniziamo a metterci in ascolto per costruire insieme un lavoro di programmazione, già iniziato nei mesi scorsi, dopo la fase elettorale e dopo l’estate che ci ha visto impegnati nella raccolta firme per importanti temi».

« Noi non vogliamo quel tipo di politica che si basa solo su una campagna elettorale permanente - aggiungono - così come vogliamo superare le battaglie interne alla sinistra, vogliamo portare avanti un’azione di dialogo, sui temi che ci uniscono e che sono fondamentali per costruire una visione concreta, attenta e di valore».

«Vogliamo mettere in campo in azione di cura: tornare a parlare con le persone e per le persone. afferma il segretario Aldo Frezza - L’obiettivo deve essere chiaro: non lasciare indietro nessuno".

I dem, poi, ringraziano "i nostri invitati che saranno con noi nella condivisione di questo pomeriggio di riflessione: Marta Bonafoni, Nicola Zingaretti, Daniele Leodori, Rocco Maugliani, Michela Califano, Emiliano Minnucci, Marco Pacciotti e Antonio Rosati. Con loro i rappresentanti territoriali del coordinamento PD litorale nord".

A seguire si svolgerà l'inaugurazione della nuova sede del Pd di Allumiere che è sita in via Garibaldi.

