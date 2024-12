SANTA MARINELLA – Dai social non arrivano solo critiche all’attuale amministrazione, ma anche elogi. A dirsi soddisfatto del lavoro fatto sui parchi pubblici è il signor Pietro che in un post afferma “ieri pomeriggio sono passato al parco di via delle Camelie, ed ho avuto la grande gioia di vedere dei ragazzi che giocavano a pallone nel campo da calcetto. Finalmente possiamo dire che i parchi di Santa Marinella non sono destinati solo ad infanzia, anziani e cani, ma c’è qualcosa anche per i ragazzi. Spero che questa piccola conquista sia per loro uno spazio dove vivere momenti spensierati e coltivare relazioni e amicizie lontano dal mondo virtuale che oggi li fagocita. Vorrei chiedere all’amministrazione di stare ancora vicino a questo progetto, ho visto che ci sono alcuni piccoli problemi su cui potremmo fare di più. Ci sono persone che continuano a pensare che quel campetto è la latrina dei loro cani, c’è qualche vicino che si è lamentato per la polvere alzata dal campetto, c’è qualche ragazzo che lascia in terra immondizia. È possibile affiggere qualche cartello che dia indicazioni per un utilizzo civile di questo spazio? I ragazzi credo lo leggerebbero, gli adulti non ne sono sicuro. Per la polvere al momento non ho una proposta se non quella di mettere un pavimento sintetico come quello che hanno i campetti di Civitavecchia e Santa Severa Nord, ma capisco che economicamente ha un impatto diverso”.