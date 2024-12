LADISPOLI - «Abbiamo organizzato una petizione popolare con la speranza che si possa trovare una struttura adeguata per il nostro Mauro». I familiari non si arrendono e hanno lanciato la raccolta firme per cercare di scongiurare il peggio per un soggetto fragile, molto conosciuto dai ladispolani, le cui condizioni si sono aggravate nel corso del tempo. Appare ormai ingestibile da troppi mesi: danni all’interno delle attività commerciali, passanti infastiditi dal suo comportamento, episodi vandalici anche verso le auto in sosta. I suoi più stretti parenti hanno provato di tutto per cercare un ricovero ma al momento chi di competenza ha agito diversamente. «Invitiamo i cittadini a unirsi a noi – scrive la sorella pubblicamente - per firmare una petizione che sollecita l’inserimento di Mauro presso una struttura che stiamo attendendo da circa un anno. È fondamentale che la voce della comunità si faccia sentire per garantire a Mauro il supporto e l’assistenza di cui ha bisogno». L’appuntamento è di fronte al municipio di piazza Falcone per l’8 ottobre dalle 9 alle 17, la fascia oraria in cui si potrà mettere la propria adesione. «Ogni firma conta e insieme possiamo fare la differenza».

