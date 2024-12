LADISPOLI – Pochi lo sanno forse ma il movimento delle bocce sta crescendo sempre di più grazie alla Asd Ladispoli che partecipa al campionato regionale e che, soprattutto negli ultimi anni, si è sempre distinta vincendo il proprio raggruppamento. Quest’anno il torneo non è andato secondo le più rosee aspettative, ma il team non demorde e punta ormai a programmare la prossima stagione agonistica. Il bocciodromo si trova in via Bordighera, vicino al viale Italia. Il presidente è Maurizio Vertecchi e ci conferma di come con il passare delle settimane stia aumentando la curiosità anche degli spettatori che si fanno vedere durante le partite. Ci si allena almeno tre volte alla settimana. «Di questo siamo contenti – sostiene – è un gruppo affiatato e questo è un aspetto positivo. Ci divertiamo tanto insieme e ciò rende tutto più facile sia che si vince che nelle giornate più storte». Ci sono varie gare durante ogni giornata. C’è la gara singola ma anche quella a squadra. «Negli ultimi anni siamo andati bene – racconta Roberto Placidi – la mia passione è nata un po' per gioco. Ora non voglio più lasciare». Affiatato il team: Renzo Benedetti, Maurizio Vertecchi, Roberto Placidi, Adriano Quinti, Claudio Codognola, Valentino Moretti e Franco Guarnacci. Per il Ladispoli schierati anche Massimiliano Angelucci (vicepresidente), Diego Antonini, Alberto Martucci e Domenico Cotulelli.

