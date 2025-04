BAGNOREGIO - Martedì mattina, piazza Sant’Agostino ha ospitato una significativa iniziativa nell’ambito del progetto “Avamposti per l’Adolescenza”, un'iniziativa del Distretto VT1 di Montefiascone. Il Motorhome del progetto è giunto in città, portando con sé un’opportunità di riflessione e confronto tra le generazioni. L’incontro ha visto la partecipazione attiva degli studenti dell’istituto Agosti e dei “saggi” del centro anziani, unendo giovani e anziani in un dialogo ricco di spunti su temi cruciali come il movimento, gli stili di vita sani e le scelte consapevoli. Un’occasione per discutere delle sfide che le nuove generazioni affrontano, ma anche per imparare dalla saggezza e dall’esperienza di chi ha vissuto diversi decenni di cambiamento sociale e culturale. «Un ringraziamento speciale va all’associazione Juppiter, per il prezioso supporto - ha dettto il sindaco Luca Profili - alla dirigente scolastica Paola Adami, per l’impegno a favore di queste importanti iniziative educative, e al distretto Asl di Montefiascone, che ha reso possibile questo incontro che ha messo al centro la salute, il benessere e la condivisione tra le diverse generazioni». Un momento di riflessione e di crescita collettiva che ha contribuito a rafforzare il legame tra le diverse fasce della popolazione, nella consapevolezza che una comunità coesa è una comunità più forte.

