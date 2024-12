CIVITAVECCHIA – Il ministro allo sviluppo economico, Adolfo Urso, sarà lunedì pomeriggio a Civitavecchia, per incontrare gli imprenditori del territorio. L’appuntamento è alle 15 a Molo Vespucci, nell’ambito di un incontro organizzato da Unindustria. Un’occasione importante per la città, considerato che lo stesso ministro Urso sta coordinando il tavolo interministeriale sul phase out dal carbone della centrale Enel di Tvn. Un passaggio cruciale per lo sviluppo della città di Civitavecchia e per tutto il territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA