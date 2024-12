VITORCHIANO - Dopo oltre trentaquattro anni di servizio il luogotenente carica speciale Salvatore Bonarrigo, comandante della stazione carabinieri di Vitorchiano, va in congedo.

L'8 ottobre i tanti colleghi venuti per l'occasione da altri centri della provincia nella caserma di Riello, hanno salutato e ringraziato l'ispettore per il suo impegno per l'Arma e per la cittadinanza. Nativo di Lipari, si è arruolato il 18 settembre 1990 e si è formato alla Scuola Sottufficiali di Velletri e di Firenze. Nel 92' la Stazione di Bagnaia è stato il Reparto di prima destinazione – dove è stato vicecomandante – poi nel 1997 il trasferimento a Vitorchiano che maggiormente segnerà il suo percorso umano e professionale; sarà comandante di stazione per circa ventisette anni, divenendo punto di riferimento nella comunità del paese e partecipando ai momenti più significativi della sua storia recente. Un ufficio nel quale l'ispettore è stato impegnato su più fronti, in attività di polizia giudiziaria come di ordine pubblico, facendosi riconoscere quale professionista serio, concreto e risoluto. Basti pensare all'attività investigativa con la quale nel 2007 condusse all'arresto di cinque malviventi di origine albanese, dediti a furti in abitazione in centro e nord Italia, alle indagini del 2008 che portarono all'arresto di 13 persone per spaccio di stupefacenti a danno di minorenni nell'area dei Cimini, o da ultimo nel 2023, all'arresto di tre persone per rapina a due turisti tedeschi nei pressi di un distributore di benzina di Vitorchiano. Insignito di Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare, croce d'oro per l'anzianità di servizio, medaglia d'oro al merito di lungo comando, Cavaliere della Repubblica, il luogotenente Bonarrigo nel corso del tradizionale incontro di commiato, ha voluto rendere un ringraziamento particolare ai carabinieri propri collaboratori, letti i messaggi di stima di professionisti e cittadini vitorchianesi. Il comandante provinciale, colonnello Massimo Friano ha salutato il luogotenente carica speciale Salvatore Bonarrigo ringraziandolo per aver saputo rappresentare nei suoi lunghi anni di comandante di stazione «l'espressione concreta della prossimità, della vicinanza alla comunità di Vitorchiano; con l'esempio, con responsabilità, con sensibilità, ha saputo indirizzare le donne e gli uomini che gli sono stati affidati ad aderire alle puntuali esigenze dei cittadini, costituendo un punto di riferimento, certo e affidabile».

