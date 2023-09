Un arresto, una denuncia e la caccia al terzo uomo. La polizia ha identificato i tre uomini che domenica mattina in via Valle Piatta hanno accerchiato, picchiato e rapinato dei soldi e di un orologio un pakistano di 36 anni.

La vittima sarebbe finita in una sorta di agguato, avvicinata dal terzetto, costretta a salire in macchina, rapinata e poi buttata fuori e colpita con il manico di un’accetta.

Dato l’allarme, la polizia è giunta sul posto e ha avviato le indagini. Non è stato difficile per gli agenti identificare gli autori. Dei tre, uno, un romeno di 25 anni e un senegalese di 15 anni, sono stati fermati dalla polizia. Il primo è stato arrestato, il secondo è stato denunciato mentre sono ancora in corso le ricerche del terzo. Sono in corso anche le indagini per chiarire i contorni di una vicenda che presenterebbe ancora dei contorni poco chiari.

Non è il solo episodio di violenza di questi giorni: sabato scorso infatti due ragazzi si sono picchiati in via dell’Orologio vecchio.