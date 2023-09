Protagoniste della vita musicale viterbese, le note sorelle musiciste e terziarie francescane Daniela e Raffaella Sabatini, rispettivamente pianista e violinista con il loro duo “Strumenti di pace” rendono omaggio in musica Santa Rosa ed il 45esimo anniversario della Fondazione del Sodalizio dei Facchini con un concerto che rientra nell’ambito degli eventi celebrativi di tale anniversario e che si terrà giovedì 7 settembre alle 21 sul Sagrato del Santuario di Santa Rosa.

Lo straordinario evento musicale che si preannuncia fin da ora memorabile per la sua unicità oltre che per la notorietà delle due musiciste celebra la patrona di Viterbo e i suoi Facchini con composizioni in prima esecuzione mondiale ispirate e dedicate a Santa Rosa ed ai Facchini ed al loro Sodalizio espressamente scritte da Daniela Sabatini e tratte da sue due ampi affreschi musicali: “Rosa mistica – Vita e miracoli di Santa Rosa da Viterbo” e “Omaggio a Viterbo” comprendente brani di eccezionale interesse quali “Evviva Santa Rosa”, “Semo tutti de’ n sentimento (Fede, forza, volontà)”, “Santa Rosa, avanti” , oltre che al monastero e al santuario di Santa Rosa con l’omonimo brano e l’inno “Piccola Rosa”, e alla Macchina di Santa Rosa davanti a cui si svolge il concerto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA