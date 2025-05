ALLUMIERE - Il medico di Allumiere, Mauro Mocci, medico di base, responsabile della Usca-r per la Asl Roma 4 parla di migranti.

"Alcuni dei migranti che sbarcano dopo estenuanti ed allucinanti viaggi portano sul corpo segni delle violenze passate, esplosioni e colpi di arma da fuoco - spiega il dottor Mauro Mocci. C'è chi sbarca con lesioni ad un timpano, probabilmente dovute a percosse, chi è disidrato, persone con forti otiti e ferite infette; molti sono scalzi. Ci sono donne in stato di gravidanza. Sono persone che viaggiano per tanti giorni e subiscono torture di ogni genere". Mocci molto attivo nel sociale è reduce da una delle sue missioni in Benin in Africa e coi suoi occhi ha visto il dolore e le condizioni di vita degli africani e anche per questo è sempre pronto a dare una mano.

"Ho partecipato a tutti gli sbarchi; importantissimo il supporto e l'organizzazione della Croce Rossa, della Protezione Civile, del Comune, delle forze dell'ordine in questi casi. Sono persone che hanno fatto giorni e giorni di navigazione in condizioni drammatiche. Dal punto di vista sanitario noi facciamo una prima valutazione, quello cioè che si farebbe in qualsiasi situazione quando ci sono soggetti che potrebbero non essere in buone condizioni di salute. Abbiamo spesso trovato anche persone con condizioni critiche di salute. Provate a immaginare giorni e giorni di navigazione in una piccola barca e fare i propri bisogni fisiologici in una situazione dove non c'è assolutamente nulla e in più con la benzina mista all'acqua salina è una soluzione micidiale che li brucia e troviamo spesso in queste persone varie ustioni. Ci sono persone con segni di torture. A volte arrivano i bambini con le mamme e a volte anche da soli. Io vado spesso in missione in Africa e un mese fa sono tornato dal Benin dove sono stato con il direttore generale della ASL Roma4 Quintavalle e a Michelangelo Bartolo della GHT installato una postazione di telemedicina in una comunità di malati mentali che però ospita anche dei soggetti ex tossico dipendenti ed ex alcolisti, ma è autogestita da un laico Gregoire. Lì vediamo che se c'è la possibilità di accoglierli non vanno via, se ne vanno solo coloro che scappano dalla fame, dalla guerra. L'accoglienza che si fa a Civitavecchia e in tutti i porti è quella di valutare le condizioni di salute e noi facciamo per ognuno schede di valutazione che vanno consegnate nei vari punti di accoglienza".

