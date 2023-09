FIUMICINO - Si è svolto presso l’Aula consiliare del Comune di Fiumicino, il Consiglio Nazionale dell’Ancai (Associazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani).

I lavori sono stati presieduti dal presidente Ancai Alessandro Colletta, sindaco di Orio al Serio, dal segretario generale Ancai Ing. Paolo Caporaletti, e dal presidente del Consiglio comunale Roberto Severini insieme all’avv Riccardo Graziano.

L’Associazione, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo e ha proseguito i lavori discutendo le tematiche relative all’Addizionale Comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri. Nel merito, si è discusso sulla causa contro il Ministero dell’Interno e il Ministero dell’Economia, promossa da 18 comuni aeroportuali. Obiettivo il recupero dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco, con valutazioni su un ricorso al Consiglio di Stato. Inoltre sono state illustrate e discusse alcune iniziative promosse da Ancai per il ripristino del completo pagamento dell’Addizionale Comunale, ripristino che porterebbe a più che triplicare i versamenti verso i Comuni. Si ricorda che al momento sui 6,50 euro di Addizionale comunale versata da ogni passeggero in partenza dagli scali italiani ai comuni vanno circa 7 centesimi. La gran parte dell’Addizionale finisce nelle casse dell’INPS, con il ripristino ai comuni andrebbero circa 21 centesimi a passegero. In caso di ripristino del completo pagamento dell’Addizionale Comunale su base nazionale, i Comuni in un anno come il 2022 avrebbero ricevuto circa 20 milioni e mezzo di euro contro i 6 e mezzo effettivamente ricevuti.

Per quel che riguarda il Comune di Fiumicino ha richiesto al Ministero dell’Interno il versamento di circa 29 milioni per il mancato versamento dell’addizionale per il periodo 2005-2015 nella causa in corso. Oltre a ciò da segnalare un altro ricorso, per il periodo 2016-2019, in cui viene richiesto il versamento di 18 milioni di euro. Per un totale di 47 milioni di euro. Inoltre il Comune di Fiumicino, nel 2022, sarebbe passato da un incasso di circa 950.000 euro ad uno di circa 3 milioni di euro.

«Per completare l’iter e sostenere al meglio le potenzialità del territorio – spiega il sindaco di Fiumicino Mario Baccini- apriremo in parallelo un tavolo di valutazione ad hoc vista la specificità e l’unicità dell’aeroporto Leonardo Da Vinci e il suo potenziale sviluppo».