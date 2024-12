TARQUINIA - La crisi dei cinema storici e un esempio di rinascita di queste sale arrivano al Lido, in occasione della Mostra del Cinema. Sarà il Codacons a portare con sé, all’interno del suo tradizionale stand a Venezia, la storia del Cinema Etrusco di Tarquinia e dei cinema storici a rischio scomparsa: luoghi di cultura amati e rimpianti ma quasi del tutto spariti dalle città italiane. «Realtà straordinarie - spiega il Codacons - che a volte rinascono, come accaduto a Tarquinia dove il Cinema Etrusco ha riaperto (ha compiuto 100 anni) , e tornano a rivestire un ruolo culturale e aggregativo di primaria importanza. Garantendo anche, e non è poco, possibilità di intrattenimento alternative alla televisione e ai social network».

Il Codacons diffonderà nel suo stand sul Lido la brochure del Cinema Etrusco: in questo modo, promuovendo l’esperienza di uno dei cinema più iconici del nostro Paese, si coltiva e sostiene la ricostruzione e la ripresa dei locali cinematografici abbandonati o inattivi. «A Venezia quest’anno portiamo la crisi dei cinema storici», spiega il presidente Carlo Rienzi. «Sale che possono tornare a nuova vita, diffuse nelle città, colpite dal Covid ma ora pronte a rinascere con progetti seri e investimenti».

