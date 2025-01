ALLUMIERE - Escursione sul sentiero Giallo del Cammino dei Minatori: il borgo della Farnesiana, l’antica Cencelle e la falesia Ripa Maiale: appuntamento sabato 11 gennaio alle ore 10 alla Farnesiana (Roma).

«Eccoci arrivati al nostro nuovo appuntamento per conoscere il Cammino dei Minatori - spiegano i responsabili dell'associazione Natura Trekking - questa volta percorreremo il sentiero giallo. Ci aspettano dolci colline, una particolare chiesa neogotica, vegetazione boschiva e una ricca fauna: tutto questo è “La Farnesiana”, un territorio attraversato dal fiume Mignone, posto tra i comuni di Tarquinia e Allumiere. Il nostro cammino si alternerà tra sughere, macchia mediterranea e paesaggi unici sui Monti della Tolfa e il mare.

Partiremo da un piccolo borgo creato nel 1530 per i minatori, per dirigerci verso l’imponente falesia di Ripa Maiala, in passato utilizzata come riparo dall’uomo! Da qui il passo è breve per raggiungere i ruderi dell’antica città di Cencelle, fondata nel medioevo per salvare gli abitanti di Centumcellae (l’odierna Civitavecchia) dalle incursioni dei pirati. Infine torneremo al punto di partenza camminando per un tratto sulle tracce della vecchia ferrovia Civitavecchia-Capranica".

La lunhezza del percorso è di 16 km su un dislivello di circa 300 metri di media difficolt. I cani sono ammessi solo se molto tranquilli, socializzati e abituati a procedere in gruppo, previo accordo con gli organizzatori. Il percorso è ad anello. Portare scarpe da trekking, acqua (almeno un litro), abbigliamento comodo, caldo e a strati, pranzo al sacco, maglietta di ricambio (in caso di sudore), iacca a vento/impermeabile, plaid o telo per pausa pranzo, bastoncini (facoltativi), torcia (meglio se frontale), bicchiere. Il ritrovo sarà sabato 11 gennaio ore 10 in Località La Farnesiana (Roma).

L'indirizzo preciso sarà inviato dalla Guida dopo la prenotazione. La guida sarà Nunzio D'Apolito (AGAE Associazione Guide Ambientali Europee).

Per partecipare contattare direttamente la guida al numero: 3284211416 wa.me/+393284211416. Mettere “parteciperò” sull’evento non equivale a prenotare. Non c’è bisogno di tessere associative! Per la buona riuscita di questa escursione è previsto un numero limitato di partecipanti. L'itinerario potrà essere modificato dalla guida, se lo riterrà opportuno, per motivi logistici e di sicurezza.

La quota di partecipazione è di 20 Euro con possibilità di pagamento anticipato tramite bonifico (IBAN da richiedere alla guida). La guida è fornita di assicurazione R.C. (Responsabilità Civile). In maniera facoltativa è possibile stipulare un’assicurazione infortuni personale giornaliera al costo di 2 Euro. Per attivarla è necessario comunicarlo alla guida entro 24 ore dall’escursione.

E se non si può più partecipare contattare il prima possibile la guida in modo tale che se c’è una lista d’attesa puoi dare la possibilità di partecipare ad altre persone. Se la rinuncia avviene durante le 24 ore prima dell’inizio dell’escursione verrà richiesto il pagamento della quota tramite IBAN a meno che non vi siano situazioni particolari di salute.

“Non esiste buono e cattivo tempo ma un buono e cattivo equipaggiamento”, diceva Baden Powell, ma anche un cambio asciutto in auto non è male come idea. In caso di ppioggia la guida si riserva di confermare o memo e/o modificare l’escursione in base alle previsioni meteo, garantendo sempre la sicurezza per il gruppo. Per info, curiosità e prenotazione: Nunzio a 3284211416 wa.me/+393284211416

