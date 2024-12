SANTA MARINELLA – L’ufficio comunale rende noto che a partire dalle ore 22 di martedì 2 luglio, fino alle ore 21 di mercoledì 3, mancherà l’acqua su tutto il litorale romano.

A comunicarlo è la società Acea Ato2 che in queste giornate sarà impegnata su Roma Capitale e nei comuni di Fiumicino, Civitavecchia, Ladispoli, Cerveteri, Santa Marinella e Tolfa, per interventi di manutenzione straordinaria. Dopo i disagi subiti in alcune zone del territorio comunale con abbassamenti di pressione e mancanza d'acqua, Acea, opererà per potenziare e migliorare l'efficienza del servizio idrico.

In assenza di acqua, sarà reso disponibile alla cittadinanza il servizio di rifornimento tramite autobotti che saranno presenti a Santa Marinella, presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la Casa dell'acqua Acea in via delle Colonie, in via Valdambrini presso il supermercato Eurospin, mentre a Santa Severa un'autobotte sarà ospitata presso il Comitato di Croce Rossa Santa Severa Santa Marinella.

