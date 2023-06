CIVITAVECCHIA – A seguito di una nota in cui la Asl Roma 4 comunicava di aver riscontrato valori non conformi al limite di legge relativamente ai trialometani presso un punto di prelievo in via Guttuso, è stata emessa, a scopo cautelativo, una ordinanza sindacale di non potabilità valida su tutto il territorio cittadino ad eccezione delle zone servite dall’impianto Filtri di Aurelia.

L’acqua proveniente dalla rete non dovrà pertanto essere utilizzata per scopo potabile ivi compresi il lavaggio e la cottura degli alimenti. Il provvedimento sarà revocato non appena i valori torneranno entro i parametri di legge

©RIPRODUZIONE RISERVATA