CIVITAVECCHIA – Non c’è pace sul fronte idrico per gli abitanti di Borgata Aurelia. Il quartiere sembra essere diventata la nuova “pecora nera” del servizio idrico cittadino. Come segnalato infatti da alcuni cittadini anche ieri i rubinetti sono rimasti a secco per praticamente tutta la giornata, il tutto senza nessuna comunicazione da parte del gestore del servizio, Acea Ato 2, o del Comune che - teoricamente - dovrebbe esserne il garante. «Rubinetti a secco dalle 7 di mattina fino a tarda sera - denuncia un residente del quartiere -, senza nessuna comunicazione né da parte di Acea né dal Comune che dovrebbe monitorare il servizio che è diventato ormai una vergogna qui a Borgata Aurelia». Sono passati circa dieci giorni dall’ultimo disservizio segnalato e andando indietro nel tempo i disagi si moltiplicano per gli abitanti del quartiere, il tutto va a sommarsi agli strani casi di rubinetti a secco nelle ore notturne su via Achille Montanucci e dintorni.

