CERVETERI – Le rinomate Cascatelle nel mirino dei vandali. Dopo la palude di Torre Flavia ancora un’area importante presa d’assedio da teppisti. Per l’ennesima volta i soliti ignori hanno distrutto il pannello che segnala il percorso utile per ammirare i sentieri etruschi. Non è la prima volta che la cartellonistica viene danneggiata pesantemente. Nello specifico, la mappa mostrava il sentiero corretto per poter completare l’anello e raccontava la storia e la particolarità della zona.

Vandali scatenati anche nella frazione di Valcanneto pronti a scagliarsi contro arredi urbani e auto parcheggiate.

