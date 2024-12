TOLFA - Drappo dei Rioni 2024: i sette Rioni di Tolfa si preparano a vivere un'altra grande ed emozionante sfida.

Domenica mattina, sulla pista interrata e transennata, le squadre dei Rioni Rocca, Poggiarello, Cappuccini, Lizzera, Sughera, Casalaccio e Battaglione si sfideranno nella VI edizione di questa corsa di cavalli con la prova degli anelli.

A disputare questa competizione saranno 42 fra cavalieri e amazzoni (6 per Rione) che si cimenteranno in una prova di abilità per eccellenza: quella della presa degli anelli.

L’evento è organizzato dal Comune di Tolfa, in collaborazione con la Proloco e i Cavalieri di Tolfa. A presentare la gara equestre sarà Lucia Tagliani.

Al termine della competizione si decreterà sia il Rione vincente, che il miglior cavaliere di tutti e 42 i partecipanti. A fare da giudici saranno i membri dell'associazione Cavalieri di Tolfa. Sarà possibile vedere la gara dal Maxi Schermo e, inoltre, per chi non potrà esserci Piero Er Dudu farà la diretta Facebook.

Questa mattina alle ore 9.30 ci sará la sfilata equestre dei sette Rioni con i 42 Cavalieri.

La sfilata sarà aperta dal "Gruppo Musici e Sbandieratori di Tolfa" e, a partire dalle ore 10.30 prenderà il via il VI Drappo dei Rioni 2024.

