CIVITAVECCHIA – È finito di nuovo sotto i riflettori l’ex calciatore Marco Paoloni, protagonista ieri sera di un servizio di Filippo Roma su “Le Iene” dal titolo: “Da calciatore a “genio” immobiliare”. Il quarantenne, infatti, sarebbe al centro di una presunta truffa nel campo immobiliare. Secondo le denunce raccolte a Civitavecchia dall’inviato della trasmissione di Italia Uno, infatti, Paoloni avrebbe affittato un appartamento a più persone contemporaneamente, alcune delle quali avrebbero anche versato delle caparre, senza però riuscire ad entrare in casa né tantomeno a riavere i soldi.

Così la troupe de Le Iene è arrivata a Civitavecchia, provando a raggiungere lo stesso Paoloni, sia telefonicamente che inseguendolo per le strade cittadine. Fino al tentativo di entrare in casa con uno degli affittuari, dotato di chiavi che però, al momento di entrare, non aprivano quella porta, e alla reazione di Paoloni che gli è costata la denuncia per minacce e percosse da parte degli agenti del commissariato di Polizia.