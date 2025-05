TOLFA - Il calendario delle manifestazioni collinari si arricchisce sempre più grazie anche al circolo poetico Battilocchio, presieduto da Adele Natale, che ha presentato con successo lo scorso 30 aprile la seconda edizione del “maggio tolfetano".

Il Circolo Poetico Bartolomeo Battilocchio ha presentato i canti di maggio in ottava rima e stornelli di buon augurio. Il tutto ha preso il via nel primo pomeriggio (alle ore 15.30 circa) e si è concluso la sera.

I poeti e i cantori sono passati per le vie del paese e hanno allietato tutti. In questa occasione hanno debuttato "I Maggerini", un nuovo gruppo ideato e formato da Agnese Monaldi e Lorenzo Michelini, i quali hanno voluto portare in Maremma Laziale la tradizione toscana - spiega Anna Pesce, una delle cantrici del gruppo - i poeti e del Circo Battilocchio e "I Maggerini" con i loro versi e canti, al risveglio della natura, augurano a tutti prosperità e felicità. Dopo aver rallegrato gli anziani delle due RSA Rosendhal di Tolfa, "I Maggerini" hanno proseguito fino a sera per le vie del paese". Ringraziamenti al gruppo da parte dei responsabili e dagli operatori del Rosendhal: "Ringraziamo il Circolo Poetico "Bartolomeo Battilocchio" e Agnese Monaldi per aver portato a Rosendhal canti, rime e stornelli del Maggio Tolfetano". Complimenti al Circolo Battlocchio e a "I Meggerini" da parte della presidente Giusy Esposito e da tutto il direttivo della Pro Loco di Tolfa: "Ringraziamo di cuore il Circolo Poetico "Bartolomeo Battilocchio" per la costanza e la determinazione nel tener vivo un importante tassello della storia locale tolfetana. Le vie del nostro paese sono state allietate dai canti, dalle rime e dagli stornelli di buon augurio per il mese di maggio, all'interno dell'iniziativa "Il maggio tolfetano". A tutti i poeti e alle poetesse vanno i più sentiti e cordiali complimenti da parte del Direttivo della Pro Loco di Tolfa e grazie a nome di tutta la Comunità tolfetana".

Il primo maggio, poi, "I Maggerini" sono stati accolti ed applauditi da tutti i ristoratori e commensali di La Bianca.

