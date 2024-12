ALLUMIERE - Grande successo lo scorso weekend per la Festa d'Autunno e dei Giochi Popolari promossa dal comune in collaborazione con la Pro Loco e altre associazioni del paese. Sabato la manifestazione ha visto protagonisti le donne in rosa, i bambini e i prodotti del territorio; domenica, invece, la giornata è stata incentrata sui giochi popolari: la mattina si è tenuta la caccia al tesoro per le vie del paese per i bambini; apprezzati i prodotti degli stand enogastronomici aperti per poter gustare a pranzo e a cena i prodotti tipici. Nel pomeriggio si sono susseguiti i giochi popolari

Su via Roma e viale Garibaldi sono stati allestiti dei campetti, dove i bambini hanno potuto cimentarsi nella corsa con i sacchi, nel tiro alla fune, a campana, alla corsa elastico, alla Pignatta

Dalle 16 in piazza della Repubblica si è svolta la 1 edizione del Palio dei Giochi Popolari e a contendersi la vittoria sono state le sei Contrade di Allumiere sfidandosi con il tiro alla fune e palo della cuccagna

Applausi a non finire per l'esilerante spettacolo teatrale in lingua allumierasca della Compagnia Teatrale Allumiere per la regia di Achille Sgamma. Apprezzatissimi gli show cooking degli chef Daniele Orieti e Paolo Cappeletti.

Per tutto il pomeriggio c'è stata la musica dei musicisti itineranti. A farla da padrona domenica sera è stata pa tombolata in piazza. "Abbiamo deciso di mettere al centro della festa d’autunno i giochi dei nostri genitori per tramandare queste semplici tradizioni - spiega la presidente della Pro Loco di Allumiere - questi giochi che creano unione e aggregazione in netta contrapposizione con la società attuale i video giochi i telefoni che tendono ad isolarci. Invitiamo tutti a venire a trovarci a portare i loro bambini ad immergersi in questa realtà divertente e ad assaporare i nostri prodotti tipici direttamente dal produttore al consumatore". Soddisfazione per il buon esito della manifestazione il sindaco Luigi Landi: "Sono stati due giorni molto belli e partecipati all'insegna dei giochi popolari per bambini e non solo, di degustazione apprezzate dei nostri prodotti locali, di belle scenografie, di buona musica e di spettacoli teatrali e poetici legati alla tradizione di Allumiere. Molti i visitatori che, nonostante il rinvio dell'evento, non hanno voluto mancare. Un ringraziamento generale a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa edizione".

Maria Pinardi, la presidente della Pro Loco Allumiere spiega invece: "Dopo il rinvio causa maltempo finalmente sabato e domenica siamo riusciti a fare la festa d’autunno. La partecipazione e l’entusiasmo di chi ha partecipato ai giochi e di chi ha mangiato agli stand ci ha ripagato di tutto il duro lavoro fatto. Vedere i bambini cimentarsi nella corsa con i sacchi, nel tiro alla fune, chiedere di insegnar loro a saltare a corda o a giocare con l'elastico per poi arrivare orgogliosi con la loro tesserina dei giochi timbrata a ritirare la medaglia di partecipazione è stato fantastico.

Come presidente della Proloco vorrei ringraziare tutti i volontari Proloco che hanno lavorato per rendere anche questo evento perfetto, il Gruppo Giovanile Parrocchiale per gli allestimenti e la fantastica parata, i produttori sempre presenti, tutti i commercianti che ci hanno donato i premi per la tombola e l’associazione delle contrade per aver partecipato al palio dei giochi popolari che ha visto vincitrice la contrada Sant’Antonio".

