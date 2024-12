Credeva di farla franca un cittadino di Montefiascone fermato alla guida senza patente perché revocata da ben 16 anni. Quando i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato la vettura condotta dall’uomo questo ha affermato di aver dimenticato a casa la patente di guida e ha fornito più volte false generalità. A seguito di successivi accertamenti, conclusi nella giornata di lunedì, i carabinieri hanno appurato che l’uomo aveva dichiarato false generalità e non era in possesso di patente di guida poiché revocata addirittura dall’anno 2008 dalla Prefettura di Rieti. L’uomo è stato denunciato e sanzionato per guida senza patente, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.