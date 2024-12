CIVITAVECCHIA – C’è anche Civitavecchia tra i McDonald’s colpiti dal guasto tecnologico di ieri che ha rivelato l'incredibile interconnessione della rete globale del colosso dei fast-food. Un guasto che ha portato alla chiusura temporanea di numerose filiali in tutto il mondo e causato un'ondata di frustrazione tra i clienti. Anche il locale di largo Plebiscito ha pagato le conseguenze di questo disservizio. Il guasto non ha risparmiato quasi nessuna regione del globo. McDonald's Giappone ha pubblicato su Twitter che "le operazioni sono temporaneamente interrotte in molti dei nostri negozi a livello nazionale". A fare eco a questo annuncio, ci sono state lamentele da clienti provenienti da nazioni diverse come l'Australia e il Regno Unito. A fronte di questo guasto, McDonald's ha cercato di mantenere la calma e di fare fronte alla situazione. "Siamo consapevoli del guasto tecnologico, che ha avuto un impatto sui nostri ristoranti", ha affermato McDonald's in una nota. "Adesso stiamo risolvendo il problema". Non è stato specificato il numero totale di locali coinvolti, ma è chiaro che l'incidenza è stata ampia, coinvolgendo nazioni da est a ovest.

©RIPRODUZIONE RISERVATA