CERVETERI – Bagni pubblici con annessa doccia per villeggianti e residenti ma non è mai attiva. Anzi, nel corso del tempo questa opera di largo Ceri si è trasformata in una sorta di discarica ospitando tossicodipendenti e persone poco raccomandabili. È il classico sperpero di danaro della collettività. I cittadini chiedono una volta per tutte degli interventi visto che la situazione è così da tanti, troppi anni. «Nel corso di alcuni incontri avuti ormai un anno fa con il sindaco Elena Gubetti – è quanto detto da Enzo Musard, presidente del comitato di zona di Cerenova e Campo di Mare – abbiamo anche segnalato la storia di questo simbolo di degrado. Dalla fine degli anni novanta i cittadini hanno sotto gli occhi un’opera pubblica che cade a pezzi nell’indifferenza delle tante amministrazioni comunali che si sono susseguite. Non crediamo sia difficile demolire questo manufatto prima che qualcuno si faccia male».

I vandali hanno danneggiato l’impianto elettrico, la gettoniera e i sanitari della toilette e gli accessori della doccia. Un pessimo biglietto da visita per questa frazione balneare di Cerveteri.

