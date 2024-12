Tre denunce e due patenti ritirate. E’ il bilancio dei controlli dei carabinieri nel fine settimana. In particolare i militari dell’aliquota radiomobile hanno denunciato a piede libero un trentenne albanese, proveniente dalla provincia di Macerata, poiché sorpreso, con due coltelli del genere proibito, occultati all’interno della propria autovettura. Una 43enne, residente nell’alto viterbese, invece è stata denunciata perché sorpresa alla guida della propria autovettura, in evidente stato di ebbrezza alcoolica. Così come il 52enne, proveniente dalla provincia di Roma, fermato dai militari della Stazione di Tuscania. Sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza è stato denunciato. A entrambi gli automobilisti è stata ritirata la patente. Nel corso dei controlli tre persone sono state trovate in possesso di modiche quantità di stuefacenti. Per questo un rumeno, una cittadina albanese e un italiano sono stati segnalati alla Prefettura. L’Arma fa sapere che i controlli continueranno incessantemente al fine di contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e il consumo di stupefacenti.