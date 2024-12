CIVITAVECCHIA – Giovanni Quaranta va in pensione. Ieri sera per lui i colleghi dei Vigili del fuoco hanno fatto suonare le sirene dei mezzi di servizio per l’ultima volta, per salutarlo e ringraziarlo della dedizione al lavoro che non ha mai fatto mancare nei suoi lunghi anni di servizio. Un lavoro non semplice: il pompiere nasce tale e magari scopre di esserlo strada facendo, si “arruola”, impara il mestiere tra mille difficoltà e lo mette in pratica sfidando la paura al solo scopo di servire la gente. Giovanni Quaranta a Civitavecchia ha lasciato il segno, ha saputo farsi apprezzare dai colleghi e dagli organi di informazione, con i quali per oltre un decennio ha collaborato concretamente, veicolando in tempo reale le notizie legate all’attività dei Vigili del fuoco. Con lui si chiude un ciclo importante per la caserma Bonifazi. A Giovanni Quaranta i ringraziamenti della nostra redazione e un fraterno abbraccio.