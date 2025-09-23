CERVETERI - Un nuovo spazio pubblico, inclusivo e dedicato all’incontro tra generazioni sta per nascere nel cuore del Borgo di Ceri. Si chiamerà “Il Giardino delle Generazioni”, un’area verde aperta e accogliente, che sorgerà nel cortile dell’ex scuola per l’infanzia, ora restituito alla comunità grazie alla collaborazione tra il Comune e l’Asd Bocciofila di Ceri. Il progetto prende forma attraverso la firma di un Patto di Collaborazione, siglato alla presenza del presidente dell’Asd Gianluca Pilli, che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa. «Un luogo dove ritrovarsi, indipendentemente dall’età – dichiara la sindaca, Elena Gubetti –, ringrazio di cuore il Presidente Gianluca Pilli e tutti i ragazzi della Bocciofila per l’impegno concreto con cui stanno portando avanti questo progetto. Il Giardino delle Generazioni vuole essere un luogo simbolico e concreto allo stesso tempo uno spazio dove giovani, adulti e anziani possano incontrarsi, giocare, socializzare, condividere tempo e valori. Un progetto che coniuga inclusione, cittadinanza attiva e cura del territorio».

