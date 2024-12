TARQUINIA - I commercianti del Top 16 di Tarquinia hanno effettuato donazioni di beneficenza in favore dell’ Avis e dell’associazione “Autismo Cuori Blu”, come racconta il rappresentante degli esercenti: «Un gesto piccolo ma che ha trovato la nostra unanime adesione, perchè ci tenevamo tutti davvero moltissimo. In occasione dell'avvicinarsi delle festività natalizie teniamo a ricordare l'importanza di essere ancora più vicini alla nostra comunità». A margine del fortunatissimo evento "Giochi senza frontierine", che a fine novembre ha letteralmente riempito di famiglie e bambini il centro commerciale di Tarquinia, i negozianti del Top 16 hanno scelto infatti di devolvere una somma a sostegno dell'Avis di Tarquinia e dell'Associazione Autismo Cuori Blu, entrambe presenti all'iniziativa con bellissimi stand. «Un gesto - commentano dall’associazione Se Ami Tarquinia - volto a sottolineare l'apertura verso il sociale dei commercianti della città, e la rinnovata voglia di contribuire al suo miglioramento. Gli esercenti cittadini stanno dimostrando nei fatti, non a parole, di voler contribuire attivamente alla ripresa della città, da più punti di vista. La voglia di disegnare un’immagine positiva di Tarquinia, di aggregare realtà differenti, di collaborare per il bene comune è generalizzata e tangibile».

