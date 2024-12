TOLFA - Amicizia, stima e legami profondi uniscono Tolfa e il Comune maltese di Ghajnsielem da ben 20 anno.

L'amicizia è talmente forte e consolidata che la cittadina maltese ha dedicato e intitolato una piazza proprio al borgo di Tolfa.

"Siamo lieti di invitarvi per l'apertura della piazza Tolfa sabato prossimo 25 maggio 2024 alle ore 17 - spiega il sindaco di Ghajnsielem - la cerimonia sarà seguita da una notte italiana dalle 18.30 alle 21 con musica e attrazioni per bambini. Vi aspettiamo tutti in questa nuova bellissima piazza".

Dal 2003 – quando i sindaci erano rispettivamente Alessandro Battilocchio e Francis Cauchi – sono stati davvero tantissimi i tolfetani in visita a Gozo e altrettanti i gozitani che hanno fatto il viaggio al contrario, sempre ospitati nelle case dei “gemelli”.

Lo scambio di amicizia tra il Comune di Tolfa ed il Comune maltese di Ghajnsielem continua da ben 20 anni: due decenni in cui circa 1500 cittadini tolfetani hanno visitato la splendida isola di Gozo, nel contesto di progetti europei promossi da Tolfa: scuole, associazioni, gruppi di volontariato e tante persone che hanno sviluppato nell’ isola rapporti bilaterali di amicizia con famiglie locali. Quest’ anno, per l'undicesima volta, i cugini maltesi ospiteranno ancora i vincitori del concorso nazionale “Olimpiadi della Cultura”.

A dare il via al Gemellaggio nel 2004 è stato l'allora sindaco e oggi deputato, Alessandro Battilocchio. “Questo gemellaggio ha coinvolto negli anni un numero enorme di tolfetani.

Nel centro dell’isola abbiamo Piazza Tolfa, con la riproduzione della nostra Rocca e l’accoglienza che riceviamo ogni anno si emoziona sempre - spiegano dalla giunta Bentivoglio - noi dell’amministrazione comunale ce la metteremo tutta per proseguire al meglio questo bellissimo progetto”.

Il deputato Alessandro Battilocchio evidenziato la singolare caratteristica del gemellaggio: “Inusuale nel panorama dei molti esistenti, resa possibile solo dall’entusiasmo con cui entrambe le popolazioni lo vivono da oltre un decennio, abbinato all’infaticabile impegno delle amministrazioni”.

