CERVETERI – Amaro risveglio ieri per un artigiano che vive nella frazione di Valcanneto. Durante la notte i ladri hanno scassinato il suo furgone parcheggiato in strada per rubare materiale che era all’interno. Il legittimo proprietario si è sfogato. «Volevo ringraziare i gentili signori che mi sono venuti a trovare di notte rubandomi una borsa del valore di 30 euro ma procurandomi un danno complessivo da almeno 3mila euro», è il commento di Andrea. Proprio in questi giorni gli abitanti avevano protestato a Valcanneto per l’assenza dell’illuminazione pubblica per via di un guasto improvviso. La luce non è tornata – nonostante le rassicurazioni della sindaca – e questa situazione non fa che agevolare i furfanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA