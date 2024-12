CERVETERI – Dopo i negozi e le case è la volta dei fast food. L’altra notte i ladri hanno preso d’assedio il Burger King di via Settevene Palo intorno alle 2.50, come si evince dalle telecamere di sorveglianza. Ad indagare sul raid i carabinieri della stazione locale di Cerveteri. Sarebbero stati almeno tre gli uomini pronti a mettere a segno il colpo, l’ennesimo sul territorio in questo periodo. I furfanti hanno fatto irruzione dal lato posteriore del fast food rubando l’incasso della giornata, migliaia di euro comunque. Hanno poi danneggiato le casse automatiche strappandone i cavi elettrici e scaraventandole a terra. Prese di mira anche le macchinette automatiche del vicino autolavaggio.

Nonostante i danni subiti, il Burger King ha riaperto presto i battenti. Non c’è davvero pace a Cerveteri, città dove i furti avvengono praticamente all’ordine del giorno.

