I carabininieri hanno arrestato in flagranza tre persone per furti in città. È accaduto martedì pomeriggio quando una pattuglia della sezione radiomobile del Nor di Viterbo, in servizio nell’area sud-est del capoluogo, raccolta la segnalazione di alcuni cittadini che erano stati appena derubati, ha chiesto l’ausilio ad altre due pattuglie assieme alle quali hanno ristretto il campo delle ricerche dei soggetti segnalati. Poco dopo sono stati rintracciati tre cittadini stranieri, tutti di origine latino-americana, ancora in possesso della refurtiva. Gli accertamenti prontamente svolti nel quartiere hanno consentito ai militari di raccogliere elementi di responsabilità a loro carico riguardo un tentato furto di una borsa da autovettura in sosta, un furto di 300 euro dalla cassa di un’edicola e di un borsello, momentaneamente appoggiato dal proprietario sulla fioriera davanti ad una bottega, contenente 150 euro e la carta bancomat con cui sono stati eseguiti due prelievi indebiti di contanti per 1.000 e 250 euro presso il vicino sportello Atm. La refurtiva è stata recuperata e posta sotto sequestro, così come l’autovettura a noleggio in uso agli arrestati che è stata affidata in giudiziale custodia ad un deposito convenzionato. Dopo le procedure di rito, due dei tre fermati sono stati trasferiti alla casa di Mammagialla, mentre la terza persona è stata scarcerata e la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.