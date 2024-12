Un cavallo è stato travolto e ucciso sulla Cassia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi a San Lorenzo Nuovo. Erano circa le 15,15 quando un furgone Fiat Ducato, per cause ancora in corso d’accertamento, ha investito il cavallo che si trovava sulla strada. Il conducente del mezzo non è riuscito ad evitare l’urto.

L’impatto è stato così violento che, pare, l’animale sia morto sul colpo. Notevoli anche i danni riportati dal furgone.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per gli accertamenti sul conducente del mezzo che, a quanto si è potuto apprendere, non avrebbe riportato ferite.

Presenti anche i carabinieri di Capodimonte che hanno effettuato i rilievi del caso. A loro spetta la ricostruzione della dinamica dell'incidente. I militari hanno anche provveduto alla gestione della viabilità che ha subito rallentamenti.