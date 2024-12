Incidente frontale questo pomeriggio sulla strada Castrense tra i territori di Cellere e Valentano. Due ragazze sono rimaste ferite di cui una gravemente. Per cause ancora in corso d’accertamento due utilitarie si sono urtate frontalmente. L’impatto è stato violento tanto che le due auto si sono accartocciate. Le due ragazze alla guida sono state soccorse dal personale sanitario del 118. Si tratta di due giovani di Cellere e di Celleno. Quest’ultima, in particolare, è apparsa la più grave ed è stata trasportata in ospedale in eliambulanza, mentre l’altra in ambulanza a Belcolle. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi del caso finalizzati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.