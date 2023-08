Scontro frontale tra due auto al chilometro 41 della Cassia tra Sutri e Monterosi intorno alle 11 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario 118.

In una delle due auto coinvolte nell’incidente viaggiavano due suore, entrambe rimaste ferite, mentre nell'altra vettura viaggiava solo il conducente, anche lui rimasto ferito nell'impatto. I vigili del fuoco sono intervenuti per l'estricazione della suora alla guida dell'auto, che è stata affidata alle cure del personale sanitario ed poi stata portata via in elisoccorso. Gli altri due feriti, invece, sono riusciti ad uscire da soli dall'abitacolo dei rispettivi mezzi. Eseguiti i rilievi di rito, adesso polizia e carabinieri dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.

