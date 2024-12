CAPRAROLA - Tanta paura e danni ma per fortuna nessun ferito nella frana che si è verificata nella notte tra sabato e domenica a Caprarola.

Alcuni massi di grandi dimensioni si sono staccati da una parete di tufo e sono precipitati in via via Rosolino Pilo.

I residenti della zona sono stati svegliati dal rumore. Qualcuno, sul momento, ha pensato a una scossa di terremoto. I massi hanno schiacciato due auto, danneggiato una terza e una rimessa vecchia e inutilizzata mentre è andata distrutta la fontanella dell'acqua.

Per fortuna non si registrano feriti. Infatti, nonostante la zona sia di solito frequentata da pedoni e auto, vista l’ora in cui si è verificata la frana, non transitava nessuno.

Sul posto i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e i carabinieri.

La strada è stata chiusa sia al traffico veicolare che ai pedoni.

Un secondo sopralluogo dei vigili del fuoco, in programma per ieri, dovrebbe aver individuato le azioni da intraprendere per la messa in sicurezza dell’area.

Non è escluso che all’origine della frana ci siano state delle infiltrazioni d’acqua dovute alle piogge intense di settembre e ottobre. La vegetazione ha impedito di notare i distacchi delle rocce prima della frana.