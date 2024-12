LADISPOLI – Non solo il vento e la pioggia ma anche alcune forti esplosioni. Momenti di apprensione ieri sera in città. Le forti esplosioni sono state avvertite da diversi cittadini ma anche dalle forze dell’ordine. Gli agenti del commissariato di Ladispoli, coordinati dal dirigente Fabio De Angelis si sono subito attivati per individuarne la causa. Poco dopo, su via Trieste, i poliziotti hanno notato un 26enne, di nazionalità romena, in stato di ebbrezza che nascondeva nel giubbotto numerose bombe carta. Dalla perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto 446 grammi di materiale esplosivo subito sequestrato. Il giovane è stato deferito all’Autorità giudiziaria per detenzione di materiale esplodente e per le minacce che ha proferito all'indirizzo degli operanti.