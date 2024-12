Tragedia sfiorata questa mattina in superstrada dove è caduto un grosso cartello stradale. Il fatto è avvenuto intorno all’ora di pranzo nei pressi dell’uscita per la Cassia e Vetralla, in direzione Monte Romano. Il cartellone ha ceduto, con tutta probabilità, a causa del forte vento che nella giornata di oggi ha creato problemi e disagi un po’ in tutta la Tuscia. Per un puro caso e per fortuna il cartellone, cadendo, non ha investito nessun’auto in transito. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale Anas che ha convogliato il traffico sulla corsia di sorpasso