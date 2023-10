Clarissa Montagna

FIUMICINO - Era stata “costruita” per proteggerlo, poi era a rischio crollo ed ora sprofonda sempre più: della barriera per la messa in sicurezza del tombino fognario sulla spiaggia di Focene, a Mare Nostrum, ormai non resta quasi più nulla… Le frequenti mareggiate e il mare cha avanza hanno, infatti, sommerso le “gabbie” metalliche contenenti sassi, facendole sprofondare nella sabbia. E la situazione non può che peggiorare: se l’acqua invade il tombino, rischia di andare in tilt l’intero sistema fognario della località. In questi giorno poi il maltempo non sarà d’aiuto e già ieri, l’acqua aveva sommerso tutto. L’allarme riguarda anche un altro possibile scoperchiamento del tombino stesso, come avvenuto nel 2021 , e la conseguente pericolosità dovuta alla sua profondità. Considerando il maltempo che questi giorni si è abbattuto su Fiumicino, le mareggiate che proseguiranno e l’erosione che non dà tregua, una risoluzione dell’emergenza è sempre più urgente, al fine di evitare ulteriori danni e disagi ai cittadini.