E’ stata un’altra mattinata di passione quella di oggi per i pendolari della Tuscia diretti a Roma.

Diversi disagi si sono registrati sulla Fl3 dove a causa di un guasto alla linea elettrica è stata sospesa la circolazione dei treni tra Vetralla e Capranica. Il primo annuncio di Rfi è arrivato 3,50 della notte.

Nell’orario di punta, intorno alle 7, sono stati allestiti dei bus sostitutivi tra Viterbo e Capranica. I treni, infatti, sono stati fatti partire proprio da qui.

Le corse sostitutive dei bus non sono servite, comunque, a placare la rabbia dei pendolari.

C’è chi se la prende con i politici locali che non sanno che «c’è un treno a Viterbo, e non sanno che c’è gente che lavora a Roma tutte le mattine e perde 4 ore al giorno della propria vita per andare a lavorare».

Il disagio si è protratto fino alle 10,10. A quest’ora risale l’ultimo aggiornamento di Rfi: “Sulla linea Roma Ostiense – Viterbo, la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno verificato la piena funzionalità della linea”.

La stessa Rete ferroviaria italiana precisa che il disservizio ha comportato “ rallentamenti fino a 15 minuti per quattro regionali. Quindici regionali sono stati cancellati”.