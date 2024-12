SANTA MARINELLA – L’evento che ha interessato il porto turistico e l’antica Piazza Trieste e cioè il Fish&Wine ha conquistato la città, con un weekend all'insegna di profumi e sapori. «Soltanto sabato sono stati oltre 170 i buongustai che hanno preso parte all'iniziativa promossa dal Comunee finanziata da Città Metropolitana – dice il sindaco Tidei - e che hanno potuto assaporare le delizie del mare con il pescato locale a km zero e della terra con il vino. Nonostante il tempo un po' incerto, è stato possibile seguire interessanti show cooking, prendere parte a seminari per la preparazione dei prodotti, accompagnati dalle eccellenze vinicole. Il trionfo dei sapori che ha conquistato anche i palati più esigenti è proseguito fino al giorno successivo, con l'augurio che possa divenire nel tempo un appuntamento annuale per tutta la comunità, a sostegno dei prodotti locali»

