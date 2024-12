CIVITAVECCHIA – Questa notte, intorno all’una, i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti tempestivamente in via Corradetti per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento.

L’origine del rogo è stata individuata in una batteria di una bici elettrica lasciata in carica. La prontezza e l'efficacia dell'intervento degli uomini della Caserma Bonifazi ha impedito che le fiamme si propagassero, contenendo i danni e mettendo in sicurezza l'intero stabile.

Sul posto sono intervenuti con l’equipaggio della 17A, un’autobotte AB17 e un’autoscala AS17. Grazie alla rapida azione dei Vigili del fuoco, le fiamme sono state prontamente domate prima che potessero raggiungere altre stanze dell’appartamento o mettere a rischio gli altri residenti del condominio.

All’interno dell’appartamento si trovava un giovane che, a causa dell'incendio, ha riportato sintomi da intossicazione. Immediatamente soccorso, è stato affidato alle cure del personale del 118, arrivato prontamente sul posto. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Presenti anche i Carabinieri di Civitavecchia, che hanno collaborato alle operazioni e provveduto ai rilievi del caso per accertare le dinamiche dell’incendio.

I Vigili del fuoco, al termine dell’intervento, hanno voluto lanciare un appello ai cittadini, ricordando l'importanza di prestare massima attenzione durante la ricarica delle batterie di mezzi elettrici, raccomandando, ove possibile, di svolgere questa operazione all’aperto e mai incustodita.

Il tempestivo intervento della Caserma Bonifazi ha evitato danni ben più gravi, sottolineando ancora una volta l'importanza della presenza costante e della professionalità delle forze di soccorso sul territorio. Fortunatamente, grazie alla loro rapidità, l’incendio è stato circoscritto senza ulteriori conseguenze per il resto dello stabile.

