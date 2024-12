SORIANO NEL CIMINO - Variazioni al traffico veicolare per i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate del 13 e 14 gennaio. In particolare saranno previsti: l’istituzione del divieto di sosta e il divieto di circolazione in piazza Vittorio Emanuele II dalle 17 a fine manifestazione del giorno 13.01.2024. L’istituzione del divieto di sosta e il divieto di circolazione in piazza Vittorio Emanuele II dalle 8.30 a fine manifestazione del giorno 14.01.2024. L’istituzione del divieto di sosta nel viale Vittorio Emanuele III dalle 8.30 alle ore 13 del giorno 14.01.2024. L’istituzione del divieto di circolazione durante il passaggio del corteo. L’istituzione del divieto di sosta e del divieto di circolazione in via Francesco Suriano dalle ore 8 a fine manifestazione del giorno 14.01.2024. L’istituzione del divieto di circolazione durante il passaggio del corteo.