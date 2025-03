SANTA MARINELLA - Il castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito dalla società regionale LazioCrea d’intesa con Mic e il Comune di Santa Marinella, aderisce alle iniziative per celebrare la giornata internazionale della donna dell’8 marzo, offrendo gratuitamente a tutte le donne, nel giorno della loro festa, l’ingresso gratuito ai musei del complesso. Il tratto di costa su cui affaccia il maniero antico, interessato in epoca etrusca dalla presenza del porto di Pyrgi con l’annesso santuario, si caratterizza fin dall’epoca più antica per una forte presenza “femminile”. La visita ai musei permetterà di scoprire le storie di donne e dee pagane, l’area del santuario etrusco era sacra e dedicato al culto della Dea Uni, identificata con la fenicia Astarte, e a Thesan, la greca Leucothea, dea bianca del mare e quelle di epoca cristiana, donne e martiri come le Sante a cui ancora oggi sono legati i nomi delle cittadine di Santa Marinella e Santa Severa. Ingresso gratuito al polo museale per tutte le donne direttamente in biglietteria.