CIVITAVECCHIA – Si preannuncia ancora un ferragosto da tutto esaurito e lo spettacolo pirotecnico si conferma l’appuntamento più atteso dalla maggior parte dei civitavecchiesi. Basta fare un giro di telefonate tra i vari ristoranti del lungomare cittadino e del viale per sentirsi dire “mi spiace, tutto esaurito”, non ci sono posti liberi e già da diversi giorni i tavoli vista mare sono terminati.

Anche quest’anno, infatti, il 15 agosto si terrà l’abituale spettacolo pirotecnico alla Marina e, come ogni anno, migliaia di cittadini si riverseranno sul lungomare per ammirare i fuochi d’artificio in una tradizione, forse l’unica, che sembra rinnovarsi di anno in anno. Un’estate un po’ criticata quella del 2024 con un cartellone che ha sollevato parecchie perplessità tra i civitavecchiesi, forse ormai abituati ai “fasti” del Civitavecchia summer festival che, però, non è detto che non torni il prossimo anno e sembrerebbe essere proprio questo l'obiettivo.

D’altronde, come ha spiegato l’assessore alla cultura e vicesindaco Stefania Tinti nel presentare gli spettacoli tra Arena Pincio e Cittadella della Musica, tempistiche e fondi non hanno aiutato ma «stiamo già lavorando per la prossima estate e per settembre non è esclusa una piccola follia», insomma una sorpresa last minute con un big che potrebbe tentare di risollevare un’estate un po’ moscia.

Restano le tappe fisse: lo spettacolo pirotecnico e il padellone a viale Garibaldi. Per il Natale di Civitavecchia, però, festa grande con la possibilità per tutti i locali cittadini di svolgere attività di intrattenimento fino alle 3 del mattino limitatamente alle notti comprese tra il 14 ed il 15 e tra il 15 ed il 16 agosto.

Il 15, poi, a mezzanotte torna lo spettacolo pirotecnico, per il quale anche quest’anno sono stati stanziati circa 30mila euro. Viale Garibaldi, dalle 17 alle 24, sarà interdetto al traffico: occhio ai divieti di sosta e alle modifiche alla viabilità.

