RONCIGLIONE - È stato fermato per un normalissimo controllo stradale dei carabinieri ed è così finito nei guai. Protagonista un 45enne residente nella provincia di Viterbo. Durante il controllo da parte dei carabinieri, l'uomo ha opposto resistenza. Dopo aver detto di aver dimenticato la patente a casa, infatti, il 45enne ha strattonato i militari per cercare di buttare a terra un involucro senza però dare nell'occhio, approfittando della confusione generale. Ma così non è stato. I carabinieri hanno recuperato il tutto. All'interno c'era una dose di hashish e una di crack. E così il 45enne è finito in arresto per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato segnalato per il possesso dello stupefacente.

