Ferito e in forte stato d’agitazione. La segnalazione al 112 ha attivato l’intervento della squadra volante che, intervenuta martedì sera in piazza del Plebiscito, ha trovato un 29enne italiano con precedenti di polizia, sottoposto agli arresti domiciliari disposti a seguito di procedimento penale per gravi delitti contro la persona. Trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Belcolle” per le necessarie cure sanitarie, l’uomo è stato piantonato fino alla sua uscita. Denunciato per evasione, il giudice ha disposto il ripristino del provvedimento restrittivo nella propria abitazione presso la quale è stato ricondotto.