LADISPOLI - Un salotto di confronto per analizzare il fenomeno dei B&b in prospettiva del Giubileo 2025. Questa l’iniziativa promossa dalla Proloco di Ladispoli e dall’assessore al Turismo. «Questa moderna forma di ricettività negli ultimi anni si è diffusa a macchia d’olio in tutta Italia e anche Ladispoli ha visto sorgere in breve tempo diverse strutture - hanno spiegato dal Comune - Una forma di turismo più snella ed una burocrazia meno asfissiante rendono questo fenomeno molto accattivante. All’incontro interverranno: il presidente della Pro Loco Lazio Claudio Nardocci, l’assessore al Turismo Marco Porro, il consigliere regionale e presidente della commissione Turismo Mario Luciano Crea, il direttore generale del Turismo Paolo Giuntarelli, il primo imprenditore a credere in questa formula di turismo su Roma Stefano Franceschetti e un giovane imprenditore locale Alessandro Solofra della società Relax Apartments». «Ladispoli ha tutte le carte in regola per avere un ruolo determinante sulla litoranea laziale - ha commentato l’assessore Porro - I nostri cittadini devono cogliere l’opportunità, e noi dobbiamo dar loro tutti gli strumenti necessari per organizzare il lavoro nel migliore dei modi». «Un incontro che offrirà diversi punti di riflessione con ospiti di grande spessore- ha aggiunto il presidente Proloco Claudio Nardocci -Possiamo considerarla a tutti gli effetti una giornata formativa, questo tipo di confronti sono molto importanti. Sarà il primo di diversi appuntamenti dedicati al turismo. Ladispoli geograficamente gode di una posizione strategica in chiave ricettiva, dobbiamo sfruttarne le potenzialità proteggendo le nostre tradizioni- conclude il Presidente della Pro Loco». L’appuntamento è fissato per il giovedì 5 dicembre alle 16 nella biblioteca comunale. L’invito è libero ed aperto a tutti: esperti del settore, addetti ai lavori e curiosi che vogliono approfondire il mondo bed & breakfast.

